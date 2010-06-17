Європарламент затвердив нові норми маркування продуктів

Європейські парламентарії проголосували за введення жорсткіших правил маркування продовольчих товарів з метою боротьби зі зростаючими показниками захворювання на ожиріння в Європі.

Депутати підтримали вимогу зобов`язати виробника вказувати на упаковці товару його калорійність, кількість цукру, соли і жирів, а також доповнили цей список, зобов`язавши вказувати і кількість білків, ненасичених жирів і клітковини.

Крім того, парламентарії зобов`язали виробника вказувати країну виробництва на упаковках з м`ясними і молочними продуктами, а також на фруктах і овочах.

ВВС