Риболовля на Київщині буде безкоштовною

Державна рибоохорона у Києві та Київській області запроваджує нововведення: з 20 червня любительська та спортивна риболовля на водоймах області буде безкоштовною . Про це повідомляє прес-служба Київдержрибоохорони.

За повідомленням, відразу після закінчення нерестової заборони, відміняються раніше визначені платні ділянки. Тобто, усі водосховища і річки Київської області повертаються в статус водойм загального користування, на яких компенсаційна плата за водні живі ресурси не стягується.

“Це означає, що риболовля як з берега, так і з човна буде тепер безкоштовною і жодних дозволів на платне рибальство купувати не треба. Якщо з часом будуть визначені нові ділянки для платної рибалки в Київської області, рибалок про це завчасно повідомлять”, - зазначають у відомстві.

Київдержрибоохорона, реалізовуючи таке нововведення, розраховує на розуміння та свідомість київських рибалок щодо дотримання ними «Правил любительського і спортивного рибальства».

У повідомленні нагадують, що рибалці дозволяється вилов за одну добу перебування на водоймі загального користування не більше 3 кг риби і 30 раків.