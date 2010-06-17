У Херсонській області зріс роздрібний товарообіг

У Херсонській області обіг роздрібної торгівлі (з включенням роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі, розрахункових даних щодо об`ємів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за перші 5 місяців 2010 року порівняно з даними за січень-травень 2009 року збільшився на 1% і склав 3,649 млрд. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в області при цьому обіг ресторанного господарства (включаючи обіг ресторанного господарства фізичних осіб) в січні-травні 2010 року знизився на 8,7% і склав 75,8 млн. грн.

Об`єм роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність у роздрібній торгівлі та ресторанній діяльності, за 5 місяців складав 1,684 млрд. грн., що в порівнянних цінах на 1,1% менше об`єму за аналогічний період 2009 року.