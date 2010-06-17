У Києві виконають наймасовіший танець просто неба

Молодіжний бренд hike запрошує приєднатися до українського рекорду на наймасовіший танець! Прес-служба компанії повідомила, що кожен, хто хоче увійти в історію, має прийти 19 червня о 17.00 на Оболонську набережну в Києві (вул. Прирічна, 5).

Ідея танцю просто неба виникла не випадково. Незадовго до цього ТМ hike проводила у соціальній мережі Vkontakte.ru конкурс на найцікавішу ідею розваг та відпочинку для молоді. Найкращою виявилася пропозиція влаштувати танцювальне дійство, яку й допомагає реалізувати ТМ hikе.

На захід запрошують усіх бажаючих гарно повеселитися і увійти до Книги рекордів України як учасник одночасного наймасовішого танцю. Навіть тим, хто танцюватиме вперше в житті, не варто соромитися – команда Київського Свінг Денс Клубу під керівництвом Андрія Терентьєва допоможе кожному розкрити свій потенціал! З 17.00 проходитимуть репетиції танцю, різноманітні конкурси й розваги, а о 20.00 відбудеться офіційна фіксація рекорду.

Отже – приходь на Оболонську набережну 19 червня і стань свідком історичної події. Бери з собою друзів та гарний настрій! Пізнавай новий смак життя разом із hike!

Урок-репетицію танцю можете подивитися тут:

http://www.youtube.com/watch?v=cGhqvehe8s4

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.