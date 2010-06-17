У столиці пройдуть сільськогосподарські ярмарки

У найближчі вихідні, 18 та 19 червня, за дорученням Київського міського голови, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА в столиці будуть проведені 6 сільськогосподарських ярмарків, повідомляє прес-служба КМДА.

За повідомленням, на ярмарках киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

18 червня ярмарок відбудеться у:

Дарницькому районі на вул. Ревуцького;

19 червня ярмарки відбудуться у:

Дарницькому районі на вул. Ревуцького;

Деснянському районі на вул. Сабурова;

Печерському районі на вул. І.Кудрі;

Подільському районі на просп. Правди, 5-11;

Солом’янському районі на вул. Козицького.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.