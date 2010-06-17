У Києві не вистачає громадських туалетів

У Службі допомоги мера киянам повідомляють, що найбільшою проблемою киян, з я кою вони звертаються до установи, є брак громадських туалетів.

«Ми регулярно отримуємо звернення столичних жителів щодо роботи громадських туалетів. Здебільшого вони просять встановити вбиральню, рідше – прибрати. Найчастіше кияни звертаються з проханням облаштувати такі об`єкти на зупинках громадського транспорту та в підземних переходах», - повідомила начальник Служби допомоги мера киянам Наталія ДАНЬКО.

Повідомляють, що найчастіше до міського сall-центру зверталися жителі Оболонського району. Від них надійшло десять скарг. Зокрема, оболонці відчувають потребу в туалеті в Парку культури та відпочинку на вулиці Червонофлотській; біля ринку на вулиці Лайоша Гавро, 4; біля стадіону «Оболонь» на вулиці Північній, 8; навпроти МАФ «Живе пиво» на вулиці Героїв Дніпра, 31 та 29; у підземному переході на площі Дружби народів, 6а та на кінцевій зупинці автобусів №№99, 32 «Площа Т. Шевченка».

Жителі Голосіївського району звернулися з проханням облаштувати громадські вбиральні в парку на вулиці Якубовського, 2а-2в; на першій зупинці тролейбуса № 1 і на кінцевій зупинці громадського транспорту на вулиці Смолича, а також відремонтувати туалет у підземному переході на вулиці Глушкова.

У Дарницькому районі, на думку киян, не вистачає громадських туалетів на зупинці «Дарницький залізничний вокзал» на вулиці Крупської, біля станції метро «Бориспільська» та на кінцевій зупинці автобусів №№ 51 і 63 на вулиці Бориспільській.

На Печерську, за даними сall-центру, існує необхідність у громадській вбиральні в підземному переході біля станції метро «Арсенальна» та в парку «Співоче поле» на вулиці Івана Мазепи. Крім того, кияни бажають, щоб туалет був біля озера «Радунка» в Дніпровському районі та у сквері на вулиці Якіра, 2/6, у Шевченківському районі.

Нагадаємо, кілька місяців тому екс-перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко заявляв, що в столиці планують встановити двісті громадських туалетів. Сучасні вбиральні з турнікетами мали намір облаштувати в усіх районах столиці.

“Хрещатик”