ВТМ «Повна чарка» розширила лінійку продукції

Група компаній Fozzy Group розширила лінійку алкогольної продукції ВТМ «Повна Чарка» і представила вина Портвейн Таврида біле і червоне кріплене вино. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За повідомленням, виробником вина для ТМ «Повна Чарка» стало ТОВ «Євпаторійський Винзавод».

Керівник департаменту ВТМ групи компаній Fozzy Group Галина МАЛЯРОВА повідомила, що до кінця червня на полицях з`являться напівсолодкі вина: Тамянка біла, Мускат білий, Кадарка червона та Ізабелла червона.

Довідка УНІАН. ВТМ «Повна Чарка» - власна торгова марка групи компаній Fozzy Group, яка пропонує покупцям алкогольну продукцію. Була запущена в грудні 2009 року.

Fozzy Group – одна з найбільших торговельно-промислових груп України. Торгівля продуктами і товарами для дому - супермаркети «Сільпо», гуртові гіпермаркети Fozzy, «магазини біля дому» «Фора» і «Бумі». У мережах Fozzy Group представлені товари під власними торговими марками «Премія», «Повна Чаша» і «Повна Чарка». Торгівля непродовольчими товарами - аптеки «Будь Здоровий», фармацевтичні супермаркети «Біла ромашка».