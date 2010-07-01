ТОП-10 найпопулярніших місць відпочинку українців

Літо. Час відпусток. Компанія Google вирішила дізнатися, які місця для відпочинку шукають українці в мережі.

За повідомленням прес-служби компанії, список найчастіше запрошуваних українцями напрямів очолив Крим. За ним йдуть традиційно популярні в Україні турецькі, болгарські і єгипетські курорти. Крім того, багато хто шукає можливість відпочити недалеко від свого рідного міста: запит «відпочинок під Києвом» увійшов до десятки найпопулярніших.

Рейтинг виглядає так:

1. Крим

2. Туреччина

3. Болгарія

4. Єгипет

5. Карпати

6. Хорватія

7. Греція

8. відпочинок під Києвом

9. Чорногорія

10. відпочинок на Азовському морі

Також, проаналізувавши пошукові запити жителів України, Google склав список найпопулярніших українських курортних міст і селищ:

1. Бердянськ

2. Судак

3. Одеса

4. Коблево

5. Євпаторія

6. Алушта

7. Шацькі озера

8. Кирилівка

9. Залізний порт

10. Феодосія