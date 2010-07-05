На Хмельниччині викрили цех із фальсифікованими сигаретами

09:31, 05 липня 2010
Права споживачів
0 0

З тютюну невідомого походження

На Хмельниччині податківці припинили роботу підпільного цеху з виробництва фальсифікованих тютюнових виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА у Хмельницькій області, з’ясовано, що у цеху працював пристрій для наповнення сигаретних заготовок тютюном невідомого походження. Понад 15 тисяч таких заготовок податкові міліціонери вилучили.

Крім того, вилучено готовий до реалізації товар – більш як 120 тисяч пачок сигарет відомих брендів з підробними акцизними марками, а також близько 150 пляшок фальсифікованого коньяку „Закарпатський”.

Крім того, було затримано вантажний автомобіль, у якому у замаскованому відсіку виявлено 240 ящиків з фальсифікованими сигаретами. Вантажівка перевозила тютюнові вироби із підпільного цеху.

Проти підприємця, який орендував складське приміщення, міськвідділом міліції за результатами слідства порушено кримінальну справу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter