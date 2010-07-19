На Прикарпатті викрили підпільний цех з аудіовізуальною продукцією

На Прикарпатті міліція виявила “домашній” цех, звідки реалізовувалася контрафактна аудіовізуальна продукція.

Про це повідомив УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК. За його словами, слідчим управлінням УМВС України в Івано-Франківській області розпочато розслідування кримінальної справи щодо жителя Богородчанського району, в оселі якого працівники міліції виявили своєрідний міні-цех з продукування контрафактної аудіовізуальної продукції. Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю встановили, що 25-річний чоловік професійно займається записом відеофільмів на DVD у своїх комерційних інтересах. Нелегально виготовлена продукція мала попит серед споживачів, адже вартість дисків з записами відеофільмів була нижчою на 15-20 гривень за ринкову ціну ліцензійної продукції.

Працівники міліції задокументували факти збуту контрафактної продукції в Івано-Франківську, затримавши підприємливу особу після того, як він реалізував цілу партію DVD-дисків з записами відеофільмів – 170 одиниць.

Надалі під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні богородчанця оперативники виявили комп’ютерну та іншу оргтехніку, за допомогою якої здійснювалися записи на електронні носії. Власне, про розмах нелегального підприємництва свідчить і кількість вилучених дисків, підготовлених до реалізації. Як речові докази протиправної діяльності до матеріалів кримінальної справи долучено 3575 DVD-дисків з записами аудіовізуальних творів.

В.ГУЛЬТАЙЧУК повідомив, що з початку цього року спеціалізованим підрозділом УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області припинено протизаконну діяльність трьох міні-цехів з тиражування неліцензійної продукції.