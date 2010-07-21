Потрібно підвищити якість вступної кампанії до ВНЗ

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що нині не стільки потрібно продовжувати термін вступної кампанії до вищих навчальних закладів, скільки підвищити якість проведення відповідних робіт.

Про це він заявив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

«Головне забезпечити організовану вступну кампанію, а не продовжити її на два тижні», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер нагадав, що вже не перший день точиться дискусія стосовно організації вступної кампанії. При цьому, за словами М.ТОМЕНКО, міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК повідомив, що міністерство не має наміру продовжувати терміни вступної кампанії, натомість прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив про необхідність продовження на два тижні термінів вступної кампанії до вищих навчальних закладів.

М.ТОМЕНКО зазначив, що погоджується з главою уряду відносно низького рівня організації прийому документів до ВНЗ. Натомість він вважає помилкою продовження на два тижні термінів прийому документів, «оскільки проблема полягає в тому, щоби не пролонгувати неорганізовану кампанію, а забезпечити належний рівень організації». Тому, на його думку, необхідно провести роз’яснювальну роботу, збільшити кількість членів прийомних комісій та забезпечити нормальні умови роботи як для них, так і для абітурієнтів.

Віце-спікер зауважив, що, як компроміс, мова може йти про продовження термінів вступної кампанії, як максимум, на кілька днів, для того, щоб згодом встигнути до 1 вересня забезпечити прийняття відповідних рішень про зарахування, поселення студентів у гуртожитки та інші організаційні заходи.

Як повідомляв УНІАН сьогодні, 21 липня, Кабінет міністрів на своєму засіданні рекомендував Міністерству освіти і науки продовжити вступну кампанію до вищих навчальних закладів без порушення термінів початку нового навчального року.