Лише 12% українців кажуть, що не потерпають від спеки

Лише 11,6% українців не потерпають від спеки. Про це свідчать передані агентству УНІАН результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Згідно із дослідженням, більшість українців (78,3%) потерпає від спеки. Тільки кожен десятий (11,6%) не має негативних відчуттів, пов`язаних зі спекою, і майже такій самій кількості респондентів (10,1%) важко відповісти на це запитання.

Більше половини громадян (56,2%) рятуються від спеки, вживаючи більше рідини. Майже чверть (24,5%) прагнуть уникати виходу на вулицю, а кожен п`ятий (21,6%) більше перебуває на природі. Змінили режим харчування у зв`язку зі спекою 18,6% респондентів, а 16,5% вважають за краще виїхати з міста. При цьому кожен десятий українець (11,1%) нічого не робить через спеку і веде звичний спосіб життя. Важко відповісти на це запитання 12,4% опитаних.

Значна частина українців (61,3%) вважають, що спека позначилася на їх здоров`ї. З них 39,8% відповіли "швидше так" на це запитання, 21,5% - "точно так". Заявив, що спека не вплинула на його здоров`я, кожен п`ятий опитаний (21,4%). З них 15,6% відповіли "швидше ні" на це запитання, 5,8% - "точно ні". Важко відповісти на це запитання 17,3% респондентів.

Переважна більшість українців (88,2%) вважає, що людина несе відповідальність за зміну клімату, глобальне потепління. З них відповідь "швидша так" дали 55,8%, "точно так" - 32,4% опитаних. При цьому кожен десятий респондент (10,5%) вважає, що за зміну клімату людина відповідальності не несе. З них 8,6% відповіли на це запитання "швидше ні", 1,9% - "точно ні". Важко відповісти на запитання 1,3% опитаних.

Чекають значних змін клімату найближчими роками 37,2% українців. Незначних змін чекають 33,7% респондентів, а 7,6% не чекають змін клімату взагалі. Важко відповісти на це запитання 21,5% опитаних.

Опитування проводилося 20-21 липня. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 800 респондентів віком від 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,8%.