В Індії створили ноутбук вартістю 35 доларів
13:56, 23 липня 2010Права споживачів
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Володіє всіма функціями
В Індії створили ноутбук вартістю всього 35 доларів.
За словами голови Міністерства розвитку людських ресурсів Індії, новий лептоп призначений для учнів і студентів, які не можуть собі дозволити покупку дорогих комп`ютерів.
Новий ноутбук, незважаючи на свою низьку ціну, володіє всіма функціями звичайного переносного комп`ютера.
Розробники ставлять мету в майбутньому понизити вартість нової розробки до 10 доларів за одиницю.
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