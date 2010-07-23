В Індії створили ноутбук вартістю 35 доларів

В Індії створили ноутбук вартістю всього 35 доларів.

За словами голови Міністерства розвитку людських ресурсів Індії, новий лептоп призначений для учнів і студентів, які не можуть собі дозволити покупку дорогих комп`ютерів.

Новий ноутбук, незважаючи на свою низьку ціну, володіє всіма функціями звичайного переносного комп`ютера.

Розробники ставлять мету в майбутньому понизити вартість нової розробки до 10 доларів за одиницю.

ВВС