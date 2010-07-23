В Україні майже 67% перевірених АЗС працюють з порушеннями

14:17, 23 липня 2010
Права споживачів
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Держспоживстандарт інспектував протягом шести місяців

Протягом перших шести місяців 2010 року територіальні органи Держспоживстандарту України у справах захисту прав споживачів перевірили 10,5 млн. літрів нафтопродуктів. З них забракували та зняли з реалізації 5,6% нафтопродуктів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, із заборонених до продажу нафтопродуктів 80,3% реалізовувалось без документів про якість та безпечність продукції, 19,7% – не мали необхідної інформації про товар. Із перевірених за звітний період 529 АЗС недоліки було виявлено на 353, що становить 66,7% від загальної кількості перевірених.

Під час перевірок були зафіксовані такі основні порушення: відсутність документів щодо якості та безпеки нафтопродуктів; відсутність необхідної інформації про нафтопродукти, передбаченої ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів».

Також на АЗС порушували Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Серед порушень такі: неукомплектованість АЗС у повному обсязі зразковими мірниками; відсутність передбаченої Правилами інформації про місця розташування  найближчих АЗС; відсутність інформації щодо прізвища, імені та по батькові чергового оператора, що відпускає нафтопродукти; відсутність інформації про марку дизельного палива; відсутні копії свідоцтв про державну реєстрацію суб’єкта господарювання  тощо.

За виявлені порушення законодавства під час реалізації нафтопродуктів на винних осіб були накладені штрафи на загальну суму 365 тис. грн.

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