На ринках Івано-Франківщини ціни зросли на 17%

В Івано-Франківській області в червні цього року об`єми продажу сільгосппродукції на ринках зменшилися на 10%, в порівнянні з аналогічним торішнім показником, при зростанні цін на 17%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Зокрема, цибуля подорожчала в 3,3 разу, буряк – в 1,9 разу, крупа гречана – в 1,7 разу, цукор і часник – в 1,6 разу, сухі гриби – на 45,5%, молочні продукти – на 45,1%, полуниця – на 42,2%, огірки свіжі – на 42,1%, масло – на 41,7%, щавель – на 39,9%, цитрусові – на 36,2%, мед – на 32,1%, капуста свіжа – на 29,3%, горіхи – на 26,3%, сливи, алича і кріп – на 25%, перець солодкий – на 15,2%, абрикоси, персики – на 15%, цибуля зелена – на 14,3%, помідори свіжі – на 12,8%, виноград – на 11,7%, яйця – на 10,1%, банани – на 10%.

Подешевшали за вказаний період: петрушка – на 31,2%, сало свиняче – на 30%, яблука – на 23,5%, пшоно – на 22,2%, редиска – на 20%, груші – на 16,7%, картопля пізня – на 14,3%, рис – на 12,2%, м`ясо птиці – на 8,3%, вишні, черешні – на 4%, смородина – на 3,8%, свинина і яловичина – на 3,7%, телятина – на 1,2%.