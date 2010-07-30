ROSHEN розширюватиме виробництво

Кондитерська корпорація ROSHEN, один з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні, має намір до кінця 2010 р. інвестувати в Клайпедську кондитерську фабрику UAB "ROSHEN" 3,2 млн. євро.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що це перший етап інвестицій в UAB "ROSHEN", загальний обсяг яких складе близько 8 млн. євро.

Інвестиції будуть використані для закупівлі і установки нових ліній для випуску карамелевої продукції, а також для збільшення ефективності енергетичного господарства фабрики. Після модернізації планова виробнича потужність фабрики буде збільшена до 1290 тонн в місяць. Наголошується, що продукція з литовської фабрики почне поступати на ринок ЄС з березня 2011 р.

Довідка УНІАН. Кондитерська корпорація ROSHEN придбала в Литві фабрику по виробництву карамелевої продукції AB Klaipedos Konditerija в 2006 р. На початку 2007 р. була проведена модернізація на суму 750 тис. євро. З 2007 до 2010 р. обсяг виробництва Клайпедської фабрики виріс з 80 до 300 тонн на місяць.

У червні 2010 року фабрика змінила статус з АТ на ЗАТ і була перейменована в UAB "ROSHEN". Загальний обсяг виробництва кондитерської продукції в першому півріччі 2010 року виріс на 12%, склавши 184 тис. тонн.

Кондитерська корпорація Roshen володіє Київською, Вінницькою, Кременчуцькою і Маріупольською кондфабриками в Україні, а також Ліпецькою кондфабрикою "Ліконф" в Росії і Клайпедською кондфабрикою Klaipedos konditerija в Литві. Асортимент продукції налічує понад 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів при загальному обсязі виробництва 350 тисяч тонн на рік.