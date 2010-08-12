У Житомирі відкриють Центральний речовий ринок

У Житомирі у вересні цього року відкриють найбільший в регіоні Центральний речовий ринок.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «Українська торгова гільдія» (UTG).

Згідно з повідомленням, об`єкт площею 20 тис. кв. м стане доповненням торговий-розважального центру Глобал UA (вул. Київська).

У компанії відзначили, що на сьогодні повністю заповнена орендарями перша черга ринку, йде активне підписання договорів з підприємцями на другу.

16 серпня за участю мера Житомира відбудеться офіційна презентація Центрального речового ринку перед підприємцям Житомирської області та сусідніх регіонів.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торгова, офісна, складська, промислова, житлова і заміська.