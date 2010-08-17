У Севастополі подорожчав хліб

У Севастополі на 15-20 копійок подорожчав хліб, що випікається основним виробником хлібобулочних виробів у місті - ВАТ «Цар-хліб».

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, один з найпопулярніших сортів хліба - «Зимневський» тепер коштує 3 грн. (до подорожчання - 2 грн. 85 коп.), батон «Сімферопольський» - 3 грн. 30 коп. (до подорожчання - 3 грн. 10 коп.).

Адміністрація підприємства «Цар-хліб» пояснює підвищення цін зростанням закупівельних цін на борошно.

Коментуючи подорожчання хліба, голова Севастопольської міської держадміністрації Валерій САРАТОВ відзначив, що влада міста «підключатиме» інспекцію за цінами, опікуватиметься цим питанням.

«Якщо хочете, це нормальна ситуація, в тому плані, що ми воюватимемо за те, щоб хліб був дешевшим», - сказав В.САРАТОВ, додавши, що його непокоять ціни на так звані «соціально захищені сорти хліба» («Зимневський» і «Формовий» - УНІАН).

В.САРАТОВ також запевнив, що між владою Севастополя і виробником хліба буде досягнуто угоди, які влаштовують городян.