Держава має підвищити зарплату у відповідь на подорожчання хліба

Держава має забезпечити умови для зростання заробітної плати працівникам бюджетної сфери, щоб компенсувати їм майбутнє підвищення ціни на хліб, вважає голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Держава має створити умови, щоб бюджетники мали зростання заробітної плати, яке б 100% компенсувало підвищення ціни на хліб. Все, крапка», - сказав губернатор.

Він пояснив, що подорожчання хліба неминуче, оскільки підвищується світова ціна на зерно, а, отже, на борошно, що і спричинить за собою зростання собівартості хліба для його виробників.

«Ціна на хліб - це не просто ціна на хліб, це складова собівартості в умовах ринкових відносин. І якщо у структурі собівартості борошно і, природно, зерно становлять, скажімо, 70%, ви маєте розуміти, що оскільки ця ціна підвищилася, отже, автоматично буде підвищена ціна на хліб», - сказав А.БЛИЗНЮК. Проте, додав він при цьому: «Є хліб соціальних сортів, а є тістечка, випічки, здоба і ще чогось… Тому ціна зростатиме, однак буде ціна диференційованою».

Водночас голова Донецької облдержадміністрації особливо підкреслив, що відповідальність за життєвий рівень людей лежить на державі. «Перше завдання держави, уряду для збереження життєвого рівня людей - треба працювати з бізнесом і бюджет планувати так, щоб заробітна плата була вищою», - відзначив А.БЛИЗНЮК, уточнивши, що «все треба розглядати в комплексі», щоб зростання ціни на товар не випереджало зростання зарплати.