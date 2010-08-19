Присяжнюк прогнозує зниження ціни на цукор

Україна наступного року зможе вийти на зовнішній ринок із вітчизняним цукром.

Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, про це сказав міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк під час зустрічі з представниками цукрової галузі, на якій обговорювали перспективи збору врожаю та ситуацію на ринку цукру.

За словами міністра, враховуючи прогнози щодо зменшення обсягів виробництва цукру в Росії, Україна зможе вийти на зовнішній ринок.

М.Присяжнюк, говорячи про ціни на цукор для населення, запевнив, що ціни на цукор не збільшаться.

“Можливе зменшення ціни на цей продукт”, - сказав він.