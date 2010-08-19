Присяжнюк прогнозує зниження ціни на цукор
14:55, 19 серпня 2010Права споживачів
0 0
Завдяки хорошому врожаю
Україна наступного року зможе вийти на зовнішній ринок із вітчизняним цукром.
Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, про це сказав міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк під час зустрічі з представниками цукрової галузі, на якій обговорювали перспективи збору врожаю та ситуацію на ринку цукру.
За словами міністра, враховуючи прогнози щодо зменшення обсягів виробництва цукру в Росії, Україна зможе вийти на зовнішній ринок.
М.Присяжнюк, говорячи про ціни на цукор для населення, запевнив, що ціни на цукор не збільшаться.
“Можливе зменшення ціни на цей продукт”, - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter