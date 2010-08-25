На Прикарпатті пройшов фестиваль автентичної карпатської кухні

У селі Спас Коломийського району Івано-Франківської області на вихідних (21-21-22 серпня) проходив фестиваль автентичної карпатської кухні «Смачний Спас».

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори фестивалю – представники асоціації «Чиста флора» - розпочалася акція міжнародним семінаром з обміну досвідом «Регіональні традиції кулінарної спадщини у співпраці з місцевими виробниками, ресторанами готелями та садибами зеленого туризму та агро-екотуризму» за участю дослідного інституту органічного сільського господарства Швейцарії і фінансової підтримки Швейцарської конфедерації.

Відбувся також екологічний вернісаж – кінна екскурсія мальовничими місцями села Спас і концертна програма Василя МЕЛЬНИКОВИЧА «Гуцул-хуліган».

Основна мета фестивалю - розвиток і збереження культури автентичних продуктів харчування Карпатського регіону як складової пропагування та сприяння розвитку сільського туризму, органічного землеробства і здорового способу харчування, ефективного використання природно-рекреаційного потенціалу, етнічних традицій та ремесел.

У неділю на «Смачному Спасі» пройшов конкурс «Країна гурманів», де була представлена автентична їжа Карпатського регіону. Також традиції Коломийщини показали гуцульські села. Усі охочі змогли оглянути фольклорні садиби, виставки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, виставку-ярмарок органічної продукції, сектори зеленого туризму і виробників енергоощадних технологій.

Тут можна було спробувати автентичну їжу Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Чернівецької областей.

Вперше на фестивалі відбулася презентація кулінарної спадщини Швейцарії, Австрії, Польщі і Румунії.

У рамках етнографічної програми пройшов конкурс етнічних ремесел «Спаський вернісаж». Протягом двох днів виступали фольклорно-етнографічні колективи, проводитимуться етноігри. Також вперше на фестивалі пройде презентація енергоощадних технологій. Будуть представлені оригінальні альтернативні види палива.

Завершився фестиваль у неділю нагородженням переможців та українською молодіжною вечіркою з конкурсами і забавами.