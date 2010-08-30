Уряд має намір включити гречку в об`єкти цінового регулювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА.

«Ми цю культуру візьмемо як об`єкт цінового регулювання до Аграрного фонду. Постановою Кабміну введемо, і з нею попрацюємо», - сказав В.СЛАУТА.

При цьому сьогоднішня ситуація з цінами на гречку, на переконання віце-прем`єра, має стати предметом вивчення Антимонопольним комітетом і держінспекції цін. «Це вже якась змова йде», - сказав В.СЛАУТА.

За його словами, цього року гречки посіяно 215 тис. га. і врожайність складає майже 9 центнерів з гектара. Три-чотири роки тому річні посіви гречки були на рівні 350-400 тис. га. і її рентабельність становила 36%. У 2008-2009 роках рентабельність посіву гречки була негативною, нагадав В.СЛАУТА.

«Необхідно відновити ці ж 300-400 тис. га. посівів гречки, які впали за 2008-2009 рік, - сказав він. - Ми перед посівом гречки запропонуємо форвардні контракти, так як попрацювали з цукровим буряком, було 300 тис. га, цього року посіяли 500 тис. га".