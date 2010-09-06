На Тернопільщині ДАІ за 5 секунд визначає ступінь сп’яніння водія

На Тернопільщині працівники обласної Державтоінспекції отримали і почали використовувати новітні прилади, які за 5 секунд дають можливість визначити ступінь сп’яніння водія.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, німецький газоаналізатор «Алкотест» відразу після використання видає точний результат вимірювання в проміле. За необхідності він може друкувати квитанцію, у якій вказана дата, час і ступінь сп’яніння людини. Відтак правоохоронцям не доведеться визначати ступінь сп’яніння водіїв у медичних закладах.

У відділі громадських зв’язків УМВС запевнили, що апарат має сертифікат Державного комітету управління з питань технічного регулювання та споживчої політики, а також свідоцтво Міністерства охорони здоров’я України про державну реєстрацію. Цей засіб, за даними міліції, успішно застосовують поліцейські у європейських країнах з 2007 року.