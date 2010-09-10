Українців лякають сильним подорожчанням харчів

До зими українців очікує серйозне підвищення цін на продукти харчування.

Їжа подорожчає набагато більше, ніж очікувана за вересень-грудень інфляція (7—9%), говорить економіст інвестиційної компанії Astrum Олексій БЛІНОВ: «Є об`єктивні причини, — перш за все, високі світові ціни на зерно. Через те, що його використовують як корм, подорожчають м`ясо, яйця і особливо молоко та молокопродукти».

Прогнози експерта вже підтверджуються: днями закупівельні ціни на молоко досягли небачених 4,5 грн. за літр, а в роздробі літр «справжнього» (не порошкового) молока подорожчав з 6,5—7 грн. до 8 гривень.

Щоб зменшити зростання хоч би до рівня інфляції, уряд вже вживає заходи, причому, за словами прес-секретаря прем`єра Віталія ЛУК’ЯНЕНКА, заходи будуть ринковими, а не адміністративними: «Головне завдання Кабміну — забезпечити надлишок продуктів першої необхідності (за рахунок стимулювання свого виробника або імпорту), як тієї ж гречки, ажіотаж навколо якої стих, тому що її стало досить. Друге — прибрати зайвих посередників між виробником і покупцем. Для цього в містах-мільйонниках організовуємо гуртові продуктові ринки, де будуть популярні товари, ціни на які регулює постанова Кабміну №1548 від 1996 року (на товари, вказані в графіку, торгова націнка не може перевищувати 15%. — Авт.). У результаті ланцюжок скоротиться до мінімуму: виробник – гуртовик – продавець – покупець. Третє — за необхідності робитимемо інтервенції продуктів з Держрезерву».

«Ідея не нова, але ефективна, втілювати її треба обов`язково, причому під контролем влади. Один посередник піднімає ціну на 5—15% (крупи, цукор, масло), а на м`ясо навіть — до 30%. Правда, якщо ціни ростуть об`єктивно, — наприклад, дороге зерно, яким годують худобу і птицю, — держрегулювання нічого не дасть», — говорить аналітик Олександр ЖОЛУДЬ.

«Сьогодні»