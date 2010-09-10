Експерти прогнозують дефіцит картоплі внутрішнього виробництва

Цього року однозначно можна чекати дефіциту картоплі внутрішнього виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України, голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван ТОМИЧ.

«Щодо балансу, то цього року буде дефіцит картоплі однозначно. Виходячи з прогнозу врожаю на рівні 12 млн. тонн або 14 млн. тонн, це неістотно. На споживання необхідно 6-7 млн. тонн, на посадку – близько 5 млн. тонн, близько 6 млн. тонн – на корми, і на переробку – 1,5-2 млн. тонн, а втрати складають 20-22%, - сказав І.ТОМИЧ. - Виходячи з цього, баланс у нас не зійдеться при будь-яких розкладах. Цей дефіцит однозначно необхідно буде покривати за рахунок імпорту, і це треба чесно визнати».

За його словами, на сьогодні врожайність картоплі в Україні складає від 100-120 до 140 ц/га, але є господарства, які збирають в межах 400 ц/га. У зарубіжних країнах - традиційних виробниках картоплі врожайність, незалежно від погодних умов, складає 300-400 ц/га.

У свою чергу експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Роман СЛАСТЕН вважає, що дефіцит картоплі залежатиме від рівня втрат урожаю. «Втрати будуть, але вони залежатимуть від того, яка у нас буде зима. Якщо будуть люті морози, то втрати будуть, можливо, тоді і буде певний дефіцит, який ми покриватимемо за рахунок імпорту», - сказав Р.СЛАСТЕН.