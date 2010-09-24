Виробники соняшникової олії пообіцяли не підвищувати ціни на продукцію

Виробники соняшникової олії ДП «Сантрейд» і ТОВ «Кернел-трейд» зобов`язалися дотримуватися вимог Антимонопольного комітету України щодо забезпечення обґрунтованих цін на власну продукцію.

Як повідомила УНІАН прес-служба АМК, про це компанії офіційно повідомили у листі до комітету.

За наданою інформацією, підприємство «Сантрейд» повідомило у листі, що «було ухвалено рішення про збереження відпускної ціни на олію соняшникову торгових марок соціального бренду («Розумниця Плюс», пляшка 0,98 л) на поточному рівні».

У свою чергу, компанія «Кернел-трейд» поінформувала, що «бере на себе зобов`язання забезпечити цінову стабільність і утримати на рівні існуючих відпускні ціни на бутильовану олію соняшникову, зокрема, на ту, що реалізується під ТМ «Щедрий Дар», ТМ «Любонька», ТМ «Премія», ТМ «Naturа Verde»». Крім того, в листі відзначено, що компанія «докладе максимум зусиль для того, щоб утримати ціну на олію, що реалізується під ТМ «Стожар», ТМ «Чумак Домашня», ТМ «Чумак Золота».

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня п.р. Антимонопольний комітет рекомендував ДП «Сантрейд» і ТОВ «Кернел-трейд» утриматися від необґрунтованого підвищення цін на соняшникову олію найпоширеніших торгових марок соціального бренду. За наслідками розслідування комітету, підстави для підвищення цін на соняшникову олію сьогодні відсутні.