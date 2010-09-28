У Криму середня зарплата скоротилася на 2%

В Автономній Республіці Крим у серпні 2010 р. середня заробітна плата одного штатного працівника скоротилася в порівнянні з попереднім місяцем на 2,1% і склала 2 тис. 089 грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у середньому одному штатному співробітникові в серпні за одну сплачену робочу годину нараховано 13,32 грн., що на 2,5% більше, ніж в липні.

Індекс реальної заробітної плати в серпні 2010 р. в порівнянні з серпнем 2009 р. склав 112,9%, щодо липня 2010 р. – 96,7%.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2010 р. в Криму середня заробітна плата одного штатного працівника скоротилася в порівнянні з попереднім місяцем на 3,6% і склала 2 тис. 135 грн.