В Ізраїлі всі готелі матимуть "систему зірковості"

Ізраїль планує до кінця наступного року відновити принцип класифікації кожного готелю за "зірковістю".

Про це на прес-конференції УНІАН заявив міністр туризму Ізраїлю Стас МІСЕЖНИКОВ, який перебуває в Києві з робочим візитом.

"Ми повертаємо систему "зірковості" для наших готелів, яка була скасована багато років тому... І найближчим роком кожному готелю буде присвоєно свій ранг", - сказав він, додавши, що для цього зараз спеціальна незалежна міжнародна комісія здійснює оцінку ізраїльських готелів на відповідність тому чи іншому рангу приблизно за 16 параметрами.

За словами С.МІСЕЖНИКОВА, до кінця 2011 року кожен клієнт може бути впевнений в тому, що побачене ним у рекламі відповідає дійсності.