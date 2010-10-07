В Україні інфляція у вересні становила 2,9%

Інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем ц.р. становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з вереснем 2009 року показник інфляції становить 10,5%, а порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики України, інфляція в Україні у серпні 2010 року порівняно з липнем ц.р. становила 1,2%, з початку 2010 року – 4,3%. Порівняно з серпнем 2009 року показник інфляції становив 8,3%, а порівняно з січнем-серпнем 2009 року – 9,2%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в серпні 2010 року проти липня 2010 року становила 0,6%, за січень-серпень ц.р. – 4%.