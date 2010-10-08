«Київхліб» скасував підвищення цін на батон «Нива»

ВАТ «Київхліб» скасувало підвищення на 10% цін на батон «Нива», відповідне рішення про що було ухвалене 5 жовтня.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, створена за участю представників Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації і «Київхліба» робоча група знайшла економічні компенсатори, які на деякий час дозволять утримати ціну на батон «Нива» на колишньому рівні - 2,8 грн.

Зокрема, буде прийнято відповідну постанову уряду про термінові постачання Аграрним фондом 15 тис. тонн пшениці другого і третього класів і 4 тис. тонн жита продовольчого другого класу на ВАТ «Київмлин» для подальшої переробки і відпуску підприємствам ВАТ «Київхліб» за цінами, затвердженим наказом Мінагрополітики «Про затвердження цін реалізації борошна» на жовтень цього року.