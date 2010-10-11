На Тернопільщині шукають відходи м’ясопереробних підприємств

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Тернопільській облдержадміністрації прийняла рішення про перевірку м’ясопереробних підприємств та закладів торгівлі для з’ясування, куди вони утилізовують свої відходи та продукцію, яка зіпсувалася.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, рішення про перевірку було прийнято після того, як виявилося, що лише у вересні 2010 року із супермаркетів було повернуто нереалізованих 482 кг ковбасних виробів, які повинні бути вилучені із обігу. Однак під час інспекторських перевірок ДП «Ветсанзавод», який утилізує таку продукцію в області, з’ясувалося, що до них вона не надходила.

Також, відповідно до інформації уповноважених лікарів ветеринарної медицини, встановлено, що не в повному обсязі утилізовують відходи окремі м’ясопереробні підприємства Бучача, Почаєва та Чоркова.

Окрім початку перевірки, державна надзвичайна протиепізоотична комісія при ТОДА зобов’язала власників переробних підприємств не допускати зберігання відходів у несанкціонованих місцях, а власників об’єктів торгівлі - утилізовувати протерміновані м’ясні вироби у встановленому порядку.

Також члени комісії закликали обласну раду виділити кошти на придбання спецсанавтомобілів для перевезення відходів.