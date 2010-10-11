Забудовники не завищують ціни на житло - Мінрегіонбуд

У Міністерстві регіонального розвитку і будівництва вважають, що забудовники не завищують ціни на житло.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро ІСАЄНКО.

«Сьогодні навряд можна сказати, що будівельники сильно завищують ціни, ринок все відрегулював… Сьогодні житло за своїми ціновими характеристиками вже є доступними. У зв`язку з тим, що ринку покупки житла як такого практично немає, сьогодні житло купується досить слабенько, будівельники були вимушені опустити ціни, і в регіоні можна купити житло на рівні 3,9-4 тис. грн. (за 1 кв. м – УНІАН)», – сказав він.

Д.ІСАЄНКО нагадав, що забудовники, які беруть участь у програмі будівництва доступного житла, згідно із законодавством, будуть звільнені від плати за землю, пайової участі. «Всі квартири, які будуть придбані за цією програмою, від усього цього будуть звільнені», – сказав він.