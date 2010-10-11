У Криму відпочило близько 5,6 млн. туристів

Крим прийняв на відпочинок більш як 5,5 млн. людей з початку року, з них менш як мільйон - організовані відпочивальники.

«Курортний сезон порівняно з минулим роком проходить успішніше - на 15% більше відпочивальників, ніж торік. У здравницях також трохи перекриваємо минулий рік - туристів більше на 5,4%», - повідомив УНІАН телефоном представник Міністерства курортів і туризму Криму.

Організовано в пансіонатах і санаторіях відпочили близько 980 тис. людей. Коефіцієнт заповнюваності працюючих здравниць сьогодні становить 46,7%, рік тому цей показник був 44,5%.

Мінкурортів підіб’є підсумки сезону-2010 у листопаді.