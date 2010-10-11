У Севастополі підприємець виготовляв фальсифіковане вино

У Севастополі працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили приватного підприємця, який у своєму гаражі організував підпільний цех з виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, встановлено, цех діяв протягом двох років.

Під час проведення санкціонованого обшуку із зазначеного гаража вилучено понад 1,2 тонни фальсифікованого вина, тару, сировину (спирт, харчові ароматизатори і ванільний цукор) та обладнання.

Міліція порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).