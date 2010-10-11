У Донецькій області видали «Червону книгу» рослин регіону

У Донецьку вперше видано «Червону книгу Донецької області: рослинний світ (рослини, які підлягають охороні на території регіону)».

Про це повідомили УНІАН в Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища Донецької області. Червону книгу Донецької області (рослинний світ), як інформаційно-довідкове видання, в якій наведено відомості про 382 види вищих і нижчих рослин, грибів і лишайників, які підлягають особливій охороні на території регіону, складено Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища Донецької області спільно з Донецьким ботанічним садом НАН України.

У Червоній книзі для кожного виду рослин наведено созологічний статус, біоморфологічна характеристика, дані про розповсюдження, умови зростання, стан популяцій, причини раритетності, заходи з охорони. Характеристики видів проілюстровані картосхемами, фотографіями і малюнками.

Роботи з підготовки і видання цієї Червоної книги було розпочато ще у 2008 році, Редакційну колегію очолив начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області Сергій ТРЕТЯКІВ, статті довідкового видання складено здебільшого науковцями відділу флори Донецького ботанічного саду НАН України, у підготовці матеріалів взяли участь також викладачі кафедри ботаніки і екології Донецького національного університету.

Загальну редакцію видання здійснив доктор біологічних наук Володимир ОСТАПКО.