На Хмельниччині пройшов фестиваль борщу

На вихідних в Ізяславі на Хмельниччині провели обласний фестиваль борщу.

Про це УНІАН повідомила начальник управління культури, туризму і курортів ОДА Ірина ТРУНОВА.

“Такий фестиваль в області ще не проводився. На ньому представили борщі на усі смаки – з чорносливом, пампушками, із м`ясом”, - зазначила вона.

Крім того, організатори провели аукціони – розпродаж інгредієнтів, що входять до складу борщу.

Окремо у фестивалі брали участь обласний державний ансамбль танцю "Козаки Поділля" та інші творчі колективи.