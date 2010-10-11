На Хмельниччині пройшов фестиваль борщу
11:09, 11 жовтня 2010Права споживачів
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Готували з чорносливом, м’ясом…
На вихідних в Ізяславі на Хмельниччині провели обласний фестиваль борщу.
Про це УНІАН повідомила начальник управління культури, туризму і курортів ОДА Ірина ТРУНОВА.
“Такий фестиваль в області ще не проводився. На ньому представили борщі на усі смаки – з чорносливом, пампушками, із м`ясом”, - зазначила вона.
Крім того, організатори провели аукціони – розпродаж інгредієнтів, що входять до складу борщу.
Окремо у фестивалі брали участь обласний державний ансамбль танцю "Козаки Поділля" та інші творчі колективи.
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