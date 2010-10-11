На Тернопільщині відбудеться справжній бал

На Тернопільщині у Вишневецькому замку з ініціативи обласної влади відбудеться бал.

Про це в інтерв’ю журналу «Профіль» повідомив голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК. Захід відбудеться в рамках програми відновлення та розвитку фортифікаційних споруд області. «На бал у Вишневецький замок запросимо всіх, кому небайдужа доля цього чудового палацу і хто готовий сприяти його відродженню», – розповів М.ЦИМБАЛЮК.

Він також повідомив про намір відкрити у цьому замку музей картин знаного художника, уродженця Тернопільщини Івана МАРЧУКА. Художника, зауважив голова ТОДА, теж буде запрошено на бал. «Тоді й обговоримо з ним усі питання: і про площі, де експонуватимуться полотна, і про апартаменти для майстра і гостей замку, і про створення класів, в яких він би міг давати бажаючим уроки майстерності», – поділився планами М. ЦИМБАЛЮК.

Коли саме відбудеться бал він конкретно не вказав, лиш обумовив, що це станеться «скоро».

Голова ТОДА також розповів, що до державної програми відновлення та розвитку фортифікаційних споруд, розрахованої до 2015-го року, увійшло 12 замків Тернопільщини. «Плануємо, що крім них туди увійде ще вісім об’єктів. Розраховуємо, що до 2015 року ми однозначно повинні ці об’єкти відновити і створити єдину карту туристичних маршрутів по нашим фортецям, замках і палацах. Фінансування буде здійснюватися за рахунок держави і місцевих ресурсів», – сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Довідка УНІАН. Вишневецький палац - архітектурна пам’ятка XVIII століття загальнодержавного значення у смт Вишівець Збаразького району Тернопільської області. Колишня резиденція останніх представника князівського роду Вишневецьких - Михайла-Сервація, а після його смерті 1744 - князів Мнішеків.

Французький письменник Оноре де Бальзак, який відвідав Вишнівець у 1848 році, назвав палац і парк «малим Версалем».