На Прикарпатті подорожчали картопля, молоко та м'ясопродукти

На Прикарпатті у вересні цього року подорожчали картопля, коренеплоди, молоко, сир, м`ясопродукти, подешевшали - яблука, риба та продукти з неї.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, на 12,5% у вересні зросли ціни на овочі, в т.ч. на картоплю – на 17,5%, коренеплоди, цибулю і гриби – на 16,1%; на 12,2% – на молоко, сир і яйця, в т.ч. на яйця – в 1,6 разу, на молоко – на 6,4%, на сири – на 6,2%. На 5,8–2,7% подорожчали фрукти, масло і жири, хліб і хлібопродукти, м`ясо і м`ясопродукти. Водночас, на 4,4% подешевшали яблука, на 1,4% - риба і продукти з риби.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 3,9%, що в основному пов`язане з підвищенням цін на тютюнові вироби на 8,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 0,1% пов’язане, в першу чергу, з підвищенням плати за проживання в гуртожитках на 31,8%.

Ціни у сфері охорони здоров`я підвищилися у вересні на 2,4%, в т.ч. на амбулаторні послуги – на 4,3%, на фармацевтичну продукцію, медичні товари і устаткування – на 1,4%.

Індекс споживчих цін у сфері освіти склав 106,9%, що викликане підвищенням плати за навчання у вищих навчальних закладах і на курсах (на 9,2% і 2,7%, відповідно).

Зниження цін на транспорт на 0,7% відбулося, в основному, за рахунок здешевлення палива і масел на 1,9%

Крім того, подешевшали різні товари і послуги (на 0,3%), послуги зв`язку (на 0,1%). На 1,1–0,2% зросли ціни на послуги ресторанів і готелів, у сфері відпочинку і культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку, одяг і взуття.

Довідка УНІАН. В Івано-Франківській області у вересні індекс споживчих цін склав 102,5%, за дев`ять місяців – 106,8% (у 2009 р. – 100,8% і 107,4%, відповідно).

Індекс цін на продукти харчування і безалкогольні напої у вересні в області складав 104,0%.