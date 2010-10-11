На Вінниччині 75% підприємств працювали з порушеннями

Протягом 3-го кварталу 2010 року фахівці служби державного нагляду ДП «Вінницястандартметрологія» перевірили продукцію на 56 підприємствах області. Порушення стандартів, норм і правил виявили в 42 випадках або 75% від перевірених підприємств.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, перевірили продукції на суму 12 млн. 706 тис. 93 грн. Вартість продукції, яка не відповідала вимогам нормативної документації, склала 165,80 тис. грн. (1,3%).

Згідно з результатами перевірок, в 36 випадках на 24 суб`єктах господарювання заборонили реалізацію партій продукції певного найменування, а в 42 випадках на 26 суб`єктах господарювання заборонили реалізацію всієї продукції певного найменування.

Також видали 43 постанови 31 суб`єктові господарювання про накладення штрафів на загальну суму 158,40 тис. грн.

Складено 29 протоколів про адміністративні правопорушення на посадовців, винних в порушенні вимог нормативних документів, загальна сума штрафів, накладених на них, складає 17,10 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Державне підприємство "Вінницястандартметрологія" в 1-му півріччі встановило порушення стандартів, норм і правив і державного метрологічного нагляду в 56% перевірених суб`єктів господарювання.