У Волинській області подорожчали яйця і картопля

У Волинській області у вересні найбільше зросли ціни на яйця і картоплю – на 61,5% і 31% відповідно.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в обласному управлінні статистики.

Згідно з повідомленням, цукор подешевшав майже на 2%.

Загалом, на споживчому ринку області у вересні ціни на продукти харчування, зокрема, на масло, тваринні жири, вершки, молоко зросли на 4%. Майже не змінилися ціни на рибу і продукти з риби, хліб, макаронні вироби та м`ясо.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін та індекс цін виробників у Волинській області у вересні склав 102,8% і 101,2% відповідно.