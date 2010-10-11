У Польщі планують дозволити пити пиво на стадіонах

Влада Польщі планує внести зміни до законодавства, яке дозволить уболівальникам пити пиво на стадіонах під час матчів Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні законодавчі зміни готує Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Як повідомляє TVNWarszawa.pl, прес-секретар міністерства Малгожата ВОЗНЯК відзначає, що аналіз чинного законодавства, яким заборонено споживання алкоголя на стадіонах і на вулицях, має бути завершений до кінця цього року.

“У рамках приготувань до Євро-2012 ведуться консультації з UEFA про можливість продажу алкоголю у спеціально визначених місцях на стадіонах», - сказала М.ВОЗНЯК.

За даними польського Міністерства спорту, влада може використати „англійську модель”, коли пиво можна пити на стадіонах, але не можна приносити його на трибуни.