У Польщі планують дозволити пити пиво на стадіонах

15:38, 11 жовтня 2010
Права споживачів
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Під час матчів Євро-2012

Влада Польщі планує внести зміни до законодавства, яке дозволить уболівальникам пити пиво на стадіонах під час матчів Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні законодавчі зміни готує Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Як повідомляє TVNWarszawa.pl, прес-секретар міністерства Малгожата ВОЗНЯК відзначає, що аналіз чинного законодавства, яким заборонено споживання алкоголя на стадіонах і на вулицях, має бути завершений до кінця цього року.

“У рамках приготувань до Євро-2012 ведуться консультації з UEFA про можливість продажу алкоголю у спеціально визначених місцях на стадіонах», - сказала М.ВОЗНЯК.

За даними польського Міністерства спорту, влада може використати „англійську модель”, коли пиво можна пити на стадіонах, але не можна приносити його на трибуни.

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