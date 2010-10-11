В Україні зросли ціни на вершкове масло

Вершкове масло в Україні значно подорожчало за останній місяць. Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики України.

За даними на 8 жовтня 2010 року, середня гуртово-відпускна ціна (з ПДВ) на нефасоване вершкове масло (72,5% жиру) від переробних підприємств в Україні становила 45,22 гривні за 1 кілограм, що на 8% більше в порівнянні з ціною місяць тому (41,91 гривні за кілограм) і на 55% більше в порівнянні з ціною рік тому.

При цьому на 8 жовтня мінімальна ціна - 30 гривень за кілограм - на масло спостерігалася в Черкаській області, а максимальна - 56,24 гривні за кілограм - у Донецькій області.

Що ж до роздрібної ціни на вершкове масло, то, за даними моніторингу зміни цін індикативної групи продуктів, на 6 жовтня ціна вершкового масла (78% жиру) в деяких торгових мережах становила 13,56 гривні за 200 грам , що на 8,6% більше в порівнянні з ціною (12,48 гривні), зафіксованою на аналогічну дату в вересні.

ТСН