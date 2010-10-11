Вартість огірків та помідорів зросла в 3,5 рази

За останній тиждень вартість плодоовочевого кошика українського споживача зросла на 12%.

Про це свідчить плодоовочевий індекс, який щотижня складають експерти "АПК-Інформ: овочі та фрукти".

"Єдиною причиною зростання вартості кошика був різкий стрибок цін на огірки і помідори, які подорожчали за тиждень у середньому на 150% (у 2,5 рази), а їх споживання знизилося відразу, приблизно, в два рази. Зростання цін на ці товари було зумовлене ранніми заморозками, ознаменувавши закінчення сезону дешевої продукції відкритого ґрунту. Причому цей стрибок цін на томати та огірки в поточному році збігся за часом з торішнім"- відзначають експерти проекту.

Всі інші групи товарів минулого тижня впевнено знижувалися в ціні. Борщовий набір, куди входять картопля, цибуля, морква, буряк та капуста, минулого тижня знизився в ціні, в середньому на 1% завдяки зниженню цін на капусту та моркву. Решта товарів цієї групи або не дорожчали, або ж стагнували, показуючи схильність до зниження.

Найбільше знизилася вартість фруктового кошика завдяки початку надходження більш дешевих цитрусових нового врожаю з Туреччини та інших країн Північної півкулі. Помітний внесок у зниження вартості фруктів внесли і яблука, що знизилися в ціні на минулому тижні завдяки їх збиранню в Україні та сусідніх країнах. У цілому основний набір фруктів за тиждень подешевшав на 8%.

ТСН