Українські тваринницькі підприємства проінспектують

Інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів (DG SANCO) з 12 по 22 жовтня цього року проведуть в Україні інспекцію для проведення оцінки контролю залишків і забруднювачів у живих тваринах і продуктах тваринного походження, включаючи контроль за ветеринарними препаратами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

В ході програми, зокрема, передбачене відвідування пункту зі збору меду «Бартник» (Хмельницька обл.), ферми з вирощування риби (Черкаська обл.), Пирятинського сирзаводу і молочної ферми в Пирятинському районі (Полтавська обл.), а також відвідування ферми з вирощування бройлерів комплексу «Агромарс» (Київська обл.).