У Чернігові відкрили ринок на 150 торгових місць

У Чернігові після реконструкції відкрили ринок "На Бойовій".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, міський голова Олександр СОКОЛОВ, вітаючи жителів мікрорайону з появою сучасного ринку зазначив, "якщо раніше ринок був розрахований на 90 торгових місць, то після його оновлення працюватимуть понад 150".

"Ми разом створили сучасний торговий комплекс, зручний для продавців і покупців", - сказав міський голова.

На реконструйованому ринку буде представлена продовольча і непродовольча група товарів, виокремлено м`ясний павільйон, обладнаний холодильними вітринами та камерами, що відповідають усім сучасним стандартам, функціонуватиме власна лабораторія. Працюватиме цілодобова охорона та відеоспостереження.

Спілкуючись із журналістами, О.СОКОЛОВ зауважив, що за останні роки у Чернігові зробили значну роботу щодо благоустрою ринків. Зокрема, у мікрорайоні Масани побудували новий ринок, провели реконструкцію ринків Центральний та Нива.

"Ринки теж можуть бути візитівкою міста. Недаремно наші сусіди жартують, що справжній білорус має зробити три речі: збудувати будинок, виростити сина та з`їздити на ринок у Чернігів", - сказав О.СОКОЛОВ.

Реконструкція "Ринку на Бойовій" виконана у рамках інвестиційного проекту, замовником якого виступило комунальне підприємство "Паркування і ринок". Вона, за попередніми даними, обійшлася інвестору у 5,5 млн. грн.

Загалом в обласному центрі Чернігівщини працюють 13 ринків.