Світова ціна на золото досягла нового історичного максимуму

Світова ціна на золото на минулому тижні досягла нового історичного максимуму.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир СКІДАН.

Так, за його словами, на найбільшому нью-йоркському «золотому» ринку за трійську унцію давали 1 386 доларів. Попит на золото зріс після того, як на біржах з`явилася інформація про збільшення Китаєм закупівель золота у валютні державні резерви з метою скоротити залежність від долара.

Як підкреслив В.СКІДАН, золото перетворилося на третю світову резервну валюту після долара і євро, й ціни на нього продовжать зростати. На поточному тижні банк Goldman Sachs опублікував прогноз, згідно з яким до жовтня 2011 року ціна трійської унції досягне 1 650 доларів. Золото стало одним із найкращих вкладень цього року. В звітах аналітиків все частіше звучать прогнози: 1 500 або 2 000 доларів за унцію.

Експерт зазначив, що золото традиційно вважається антиінфляційним активом. Збільшення бюджетного дефіциту в США в комбінації з високим безробіттям і проблемами в житловому секторі викликає справедливі підозри, що американська монетарна влада готова запустити друкарський верстат у будь-який момент. Очевидно, що ситуація, що склалася, вельми сприятлива для подальшого зростання цін. У Європі велика вірогідність реструктуризації суверенних боргів, а адміністрація США напередодні виборів серйозно обговорює нові заходи податкового стимулювання.

Окрім цього, пояснив В.СКІДАН, «ціна на золото історично демонструє зворотну залежність від процентних ставок. Іншими словами, вона зростає, коли ставки падають, і навпаки. Золото не генерує процентного доходу й стає привабливим для інвесторів, тільки коли прибутковість за альтернативними низькоризиковими вкладеннями виявляється мінімальною. Відповідно, ціна на золото зростає особливо швидко в ті моменти, коли реальні облікові ставки за мінусом інфляції стають негативними. Саме це явище ми й спостерігаємо в даний момент».

Як повідомив експерт, ціни на золото на українському ринку на минулому тижні варіювалися в межах 349/356 грн. за грам у злитках від 100 до 1000 грамів.