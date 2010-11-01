На Тернопільщині зменшилися обсяги виробництва пива

На Тернопільщині у січні-вересні цього року обсяги виробництва пива, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшились на 9,5%. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, загалом в області за 9 місяців виготовили 1,23 млн. дал. пива. ВАТ «Опілля», яке зосередилося суто на місцевому ринку, вперше за останні роки збільшило обсяги виробництва – на 5% – до 82 тис. дал.

«Підприємство розширило асортимент, почало випускати нефільтроване пиво. Окрім цього, освоїло нові види тари», – пояснив причини росту А. МАЙКА.

ЗАТ «Бровар», за його даними, за 9 місяців знизив обсяги виробництва на 10,5% – до 1,14 млн. дал. «Цей завод випускає якісну продукцію, але у неї дорожча собівартість, і наразі «Микулинецьке пиво» не є настільки розкрученим брендом, щоб належно конкурувати з іншими потужними пивоварнями України. До того ж, «Бровар» варить живе пиво, яке не може довго стяти, тому вони виробляють лише ті обсяги, які можуть реалізувати, на склад вони не працюють», – зазначив А. МАЙКА.

Він також додав, що на зменшення обсягів виробництва пива вплинуло підвищення акцизу та введення заборони на розпивання пива в громадських місцях.