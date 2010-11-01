У Хмельницькому з’явився сонячний годинник.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором створення такого пристрою став ректор Хмельницького інституту соціальних технологій при Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» Михайло ЧАЙКОВСЬКИЙ.

Він разом із скульптором Василем КОРЧОВИМ втілили цю ідею.

Годинник виконано у вигляді жертовника, близько метра в діаметрі. На ньому висічений вислів українського філософа Григорія Сковороди: “З усіх втрат втрата часу найважча”.

Встановлено сонячний годинник біля Хмельницького інституту соціальних технологій.