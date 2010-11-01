У Вінниці кожен сьомий автобус є технічно-несправним.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ УМВС України у Вінницькій області, посилаючись на результати перевірки, спрямованої на виявлення порушень правил дорожнього руху.

Згідно з повідомленням, для проведення перевірки було залучено 30 екіпажів ДАІ.

Було виявлено, що автобуси виїздять на лінії з несправною гальмівною системою, технічними несправностями коліс та шин, є автобуси, переобладнані без дозволу ДАІ, з несправними зовнішніми світловими приладами та іншими несправностями, які безпосередньо виплавають на безпеку пасажироперевезень.

Також під час проведення операції було виявлено 55 порушень правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів. В основному це перевищення встановленої швидкості руху, експлуатація транспорту без проходження ДТО, порушення правил переїзду залізничних переїздів та керування автобусом у нетверезому стані.

За виявленими фактами складено 55 адмінпротоколів, заборонено експлуатацію 9 автобусів, вилучено 2 ліцензійні картки. За відсутність у водіїв належних документів на право керування даними транспортними засобами співробітниками Державтоінспекції затримано та доставлено 5 автобусів на штрафмайданчик.

У прес-службі ДАІ області також повідомили, що за 9 місяців 2010 року за участю водіїв маршрутних таксі та автобусів в місті сталася 61 дорожня аварія ДТП, в яких троє осіб загинули та 44 - постраждали.