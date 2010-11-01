У столиці зросла вартість житла

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2010 року зросла на 0,11% – до 1 557 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1226 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу становила 2400 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла відбулося в Голосіївському – на 0,17% (3 дол.) – до 1621 дол., Дарницькому – на 0,32% (4 дол.) – до 1226 дол., Святошинському – на 0,39% (5 дол.) – до 1280 дол., Подільському – на 0,13% (2 дол.) – до 1434 дол., Солом’янському – на 0,09% (1 дол.) – до 1423 дол., Дніпровському – на 0,05% (1 дол.) – до 1285 дол., Деснянському – на 0,32% (4 дол.) – до 1246 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 0,08% (2 дол.) – до 2400 дол./кв. м. Стабілізація вартості квартир відбулася в Шевченківському районі – на рівні 1940 дол./кв. м, Оболонському районі – на рівні 1625 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у серпні 2010 року знизилася на 0,69% – до 1539 дол./кв. м; у липні 2010 року знизилася на 0,41% (6 дол.) – до 1550 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні цього року зросла на 0,50% - до 1 811 дол./кв. м.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1398 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2873 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксоване в Дніпровському районі – на 0,66% (10 дол.) – до 1516 дол., Дарницькому – на 1% (14 дол.) - до 1398 дол., Деснянському – на 0,82% (12 дол.) - до 1440 дол./кв. м, Оболонському – на 0,60% (11 дол.) - до 1845 дол., Шевченківському – на 0,50% (12 дол.) - до 2345 дол./кв. м, Подільському - на 0,23% (4 дол.) – до 1656 дол., Голосіївському – на 0,33% (6 дол.) – до 1793 дол., Печерському – на 0,31% (9 дол.) – до 2873 дол./кв. м, Солом‘янському – на 0,16% (3 дол.) – до 1617 дол., Святошинському – на 0,17% (3 дол.) – до 1499 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир за січень-вересень цього року зросла на 7,71% – до 1802 дол./кв. м; за 6 місяців 2010 року зросла на 8,57% (143 дол.) – до 1816 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.